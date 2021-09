Melvin Van Peebles, icono del cine afroamericano, muere a los 89 años

“ Queremos ser el éxito que vemos, y por lo tanto necesitamos vernos a nosotros mismos siendo libres ”, agregó en el texto, en el que afirmó además que “ la liberación real no significaba imitar la mentalidad del colonizador ”.

Van Peebles era conocido por haber dirigido producciones como las cintas indie clásicas “Sweet Sweetback’s Baadasssss Song”, que será proyectada esta semana en el Festival de Cine de Nueva York con motivo de su 50 aniversario, “The Story of a Three-Day Pass,” “Watermelon Man” y “Don’t Play Us Cheap”.

“Sweet Sweetback’s”, que cuenta la historia de un hombre afroamericano que huye de las autoridades blancas, fue filmada en 19 días con un reducido presupuesto de 500,000 dólares, pero amasó más de 10 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la película independiente de mayor éxito económico hasta ese momento.

“Watermelon Man” también se convirtió en un taquillazo, tras lo que Van Peeble fue ofrecido un contrato para la producción de tres películas por Columbia, que él rechazó para poder seguir produciendo filmes libremente.

“En una carrera sin paralelo distinguida por una innovación incesante, una curiosidad sin límites y empatía espiritual, Melvin Van Peeble dejó una marca indeleble en el panorama cultural internacional a través de sus películas, sus novelas, sus obras de teatro y su música”, afirmó por su parte Criterion Collection, la distribuidora de buena parte de sus películas.