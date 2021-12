‘No me rasuré en tres meses’, Penélope Cruz confiesa que llevó su personaje en ‘No te muevas’ al extremo

¿Penélope Cruz compite con Penélope Cruz? En el Festival Internacional de Venecia la actriz española ya había estrenado por partida doble su regreso con Pedro Almodóvar en “Madres Paralelas” y con Antonio Banderas en “Competencia Oficial”. Y al menos en Estados Unidos, estrena las dos producciones de cine, en el mismo de enero, donde la espera otra superproducción como “The 355”, con Lupita Nyong’o y Jessica Chastain. “Madres Paralelas” llegará a Latinoamérica exclusivamente a través Netflix a principios de 2022. Y en medio de esa verdadera ‘competencia paralela’ de cariño, Penélope Cruz aceptó hablar abiertamente del particular estilo de actuación al lado de dos grandes y eternos amigos, Antonio y Pedro.

-¿Qué significan Pedro Almodóvar y Antonio Banderas para Penélope Cruz?- “Ellos son la razón por la cual yo empecé a trabajar como actriz muy joven, a los 16 años, después de haber visto ‘Átame’. Había mentido en mi edad para poder entrar al cine porque era prohibida para menores de 18. Salí del cine y decidí buscar un representante, hacer algunos castings y tratar de trabajar como actriz. Fui a una escuela de teatro deseando que algún día pudiera trabajar con ellos”. -¿Y no tardaste demasiado tiempo en cumplir aquel ‘deseo’ que casualmente es también el nombre de la productora de Pedro Almodóvar?- “Es cierto (risas). Dos años después, Pedro me llamó por ‘Kika’, aunque yo era muy chica. Y me dijo que iba a crear un personaje para mí en su siguiente película, y lo hizo. Desde ese día realmente quedamos conectados, nos entendemos uno con el otro. Es un placer trabajar juntos porque a los dos nos gusta trabajar duro, tenemos una gran comunicación, es una delicia trabajar con él, aún cuando sufrimos”. -¿Cambió algo en su relación después de haber trabajado tantos años juntos?- “Él me regaña a mí porque dice que sufro demasiado filmando. Pero yo lo miro y le digo: ‘¿Cómo me puedes decir eso si somos tal para cual?’. Yo creo que hay cosas que solo se sacan adelante si estás en un momento de tomártelo muy en serio, con mucha humildad cada día, intentando sacar toda la verdad que se pueda adelante”.

-¿La confianza con Pedro Almodóvar te ha ayudado para pedirle que te tome en cuenta para algún rol en particular?- “Lo respeto demasiado como para bombardearlo con esos pedidos. Me siento la mujer más afortunada del mundo por tener la oportunidad de trabajar por tantos años con Pedro Almodóvar, en tantos proyectos diferentes y en tantos personajes diferentes. Me dio demasiadas oportunidades increíbles y muchísimos personajes maravillosos y desafiantes. Todos ellos tan diferentes entre sí y tan diferentes a mí. Estoy extremadamente agradecida”. - ¿Pero él también te tiene cierta prioridad al momento de pensar en una protagonista?- “Sé que cuando él está preparando una película y siente que yo soy la actriz adecuada para el personaje en todo sentido, él me llama. Pero si no lo soy, no lo hace. Y respeto su proceso demasiado como para decir, ‘¿Por qué no me llamó a mí para esto?’ Y claro, cuando me llama, es su llamada la que me hace la persona más feliz”. La particularidad de Almodóvar con “Madres Paralelas” se pone en evidencia por el tema social que plantea con la historia de las madres solteras y el lado histórico político de los hijos de desaparecidos durante la dictadura de Franco, como una herida que los españoles nunca llegaron a curar. Y con una historia totalmente diferente, en “Competencia Oficial”, Penélope Cruz interpreta a una enigmática autora que elige a los protagonistas de la versión en cine de su novela, seleccionando dos actores tan distintos en la vida real como Antonio Banderas y el argentino Oscar Martínez.

-¿Qué tan oficial es la realidad de los actores en ‘Competencia Oficial?- “Fue un proceso muy bonito que, de alguna manera es un homenaje a nuestra profesión porque, aunque nos reímos de muchas de esas cosas, en ningún momento es una parodia o una falta de respeto hacia la profesión del actor o ninguno de los departamentos en rodaje, ninguna de las profesiones dentro de nuestra industria. Creo que ese equilibrio era delicado y gracias a eso se ha concebido”. -¿Hay alguna realidad detrás del estilo extraño de preparar la actuación que muestran con Antonio Banderas en ‘Competencia Oficial’?- “Los ejercicios de voz, ejercicios de cuerpo para un actor, eso no es extraño para nosotros porque lo hemos hecho, lo hemos visto hacer. A veces es importante y a veces te ayuda y te sitúa en ese estado en el que tengas que estar en esa escena. Pero el tema es el respeto hacia el otro, no invadir, no colocarte en un sitio donde tú pongas lo tuyo, tu proceso, o sea, el que hayas elegido para sacar ese personaje adelante por delante de los demás o invadiendo el espacio de los demás”.

-¿Algún ejemplo que nadie sepa?- “En el personaje de ‘No te muevas’ yo no me había afeitado las piernas por tres meses y viví vestida con el personaje, con los dientes negros y por las calles con la escritora, durante tres meses, para poder también aprender italiano desde otro sitio, desde ella, ¿no? Y qué más suerte que poder hacerlo con la autora del libro. Y cuando un familiar me venía a visitar, me decía, ‘Tú estás perdiendo la cabeza’ pero yo necesitaba pasar por ese proceso en ese momento”.

-¿Cómo reaccionas cuando te toca estar del otro lado del actor que vive su personaje en la realidad en una forma poco convencional?- “Yo siempre respeto mucho el sistema de cada uno, en cada momento. Uno lo elige y hay un por qué. Tengo una amiga, que no voy a decir quién es, que me contó que un director, y no me dijo quién era, que le dijo, ‘Tú tienes que ir a este psicólogo en particular para preparar este personaje. Es muy importante que lo hagas durante un mes antes de rodar’ y ella fue y cuando le abrieron la puerta, era él, era el director en otro espacio. ¡Imagínate la cara! No pasó nada, no pasó nada raro. Y te prometo que no sé ni quién es pero me pareció fascinante esa historia”.