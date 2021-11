Salma Hayek pasa un momento humillante en la filmación de “Eternals”

Un momento horrible y humillante fue el que vivió Salma Hayek cuando, ya en la pandemia, tuvo que regresar a grabar tomas extra para la película “Eternals”.

Ahora que la cinta está por estrenarse el próximo 4 de noviembre, la veracruzana comparte con EL UNIVERSAL los estragos que el encierro por la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 tuvo en su vida.

“Justo cuando empezaba la pandemia la acabamos (la película) casi a la carrera, luego tuve que regresar a hacer una escenita, todos tuvimos un poquito, algo extra, algo chiquito”, recuerda.

“Lo bueno que lo mío fue muy pequeño. Ya no entré en el traje de superhéroe, no me podían cerrar el cierre porque, claro, la pandemia es la pandemia, nos encerraron a todos y somos mexicanos, a nosotros nos gusta la comida”, admite.