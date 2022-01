Sin alfombra roja, estrellas ni prensa, así será la ceremonia de los Globos de Oro

No se confirmado si los Globos de Oro planean retransmitir ese acto de alguna forma por internet.

“ No habrá alfombra roja. No se aceptarán solicitudes de acreditaciones de prensa para este evento ”, añadió la HFPA .

Así, la HPFA informó que “ no habrá público ” y precisó que el selecto grupo de miembros de HFPA e invitados deberán mostrar un certificado de vacunación completa con dosis de refuerzo y una prueba PCR tomada en las 48 horas antes del acto.

Este año los Globos de Oro no serán la glamurosa fiesta del cine y la televisión con multitud de estrellas.

La HFPA busca que esta controvertida, extravagante y deslucida edición de sus premios se muestre su labor filantrópica en un intento de lavar su imagen.

La tormenta que oscureció a los Globos de Oro llegó a principios de este año al incrementarse las acusaciones contra la HFPA por prácticas de dudosa ética entre sus miembros, que, por ejemplo, se aprovechaban de grandes viajes y regalos de lujo a cargo de los estudios, cadenas televisivas y plataformas de “streaming”.

Entre 87 periodistas miembros de la HFPA, no hay ninguna persona negra. En un intento de enmendar la falta de diversidad, la organización admitió nuevos miembros, entre ellos varios hispanos y afroamericanos..

En un intento por salir del ojo de la tormenta, crearon nuevas normas de conducta que prohíben a sus integrantes aceptar cualquier detalle que pueda crear un conflicto de interés con los Globos de Oro e imponen restricciones presupuestarias.

Aún con los cambios realizados no se logró convencer a la industria del cine y la televisión que decidieron no cambiar su postura de boicot. Tampoco las promesas de realzar cambios de la HFPA lograron satisfacer a la cadena NBC, que anunció el pasado mayo que no retransmitiría los Globos de Oro por primera vez desde 1996.

En la ceremonia de los premios Globos de Oros 2022 “Belfast” y “The Power of the Dog”, con siete candidaturas cada una, parten como favoritas.

Con información de la Agencia EFE