Coachella y las ‘oldies’

El fin de semana pasado dio inicio el ya tradicional festival de música de Coachella, en California, el cual inició en 1999 como una especie de “Woodtsock desértico”, por tener tres días de duración.

Sin embargo, luego del receso de dos años que provocó la pandemia de Covid-19, este año no solo se limitó a tres días que iniciaron el fin de semana pasado, sino que se continuará hasta este próximo domingo, caracterizándose en sus primeras presentaciones, además de la diversidad musical que lo ha marcado desde sus inicios, con intérpretes que van del británico Harry Styles y la norteamericana Billie Eilish hasta los mexicanos Natanael Cano y Banda MS. Si hubo un común denominador fue que, además de aprovechar el escenario para estrenar algunos de sus nuevos temas, varios de ellos ejecutaron desde covers en los que tuvieron como invitados a los intérpretes de los originales, hasta popurrí de temas para hacer homenajes a la herencia hispana.

Estos fueron los casos, por ejemplo, del mencionado Harry Styles, quien sorprendió gratamente en el escenario con la presencia de la cantante de música country Shania Twain, con quien interpretó temas clásicos de su discografía como “Man, I Feel Like a Woman” o “You´re Still the One”. Styles reconoció que fue una de sus grandes influencias de su niñez por ser de las cantantes favoritas de su madre. Por su parte la colombiana Karol G, junto a la mexicoamericana Becky G, interpretaron un tema nuevo como el de “Mamii”, donde retrata lo mal que terminó su romance con el puertorriqueño Anuel AA, pero en lo musical destacó más el popurrí musical dedicado a la herencia hispana, en particular a la llamada reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, quien el 16 de abril hubiera cumplido 51 años.

En el curso de la semana el tema de las rolas catalogadas como “oldies” o “viejitas” siguió dando de qué hablar luego de que, con el estreno el lunes 18 a nivel mundial por HBO Max de la película “Batman”, de Matt Reeves, un tiktotokero centennial encendió la controversia al referirse al tema de Nirvana “Something in the Way”, contenido en la banda sonora de la taquillera cinta, como una “oldie” por tratarse de una composición lanzada todavía en el siglo pasado. Nirvana surgió dentro del legendario movimiento del grunge y el “sonido de Seattle” a principios de la década de los 90, entonces lo que se conocía como “oldies” eran los clásicos del rock que iban desde Elvis Presley a los Beatles, entre las décadas de los 50s y 60, también del siglo pasado.

Lo que habría que cuestionar en este sentido es si lo que esté sonando en unos treinta años más (si es que el mundo en que vivimos aguanta tanto ajetreo) lo que producen actualmente intérpretes y agrupaciones como los que el fin pasado estuvieron en Coachella dejarán un legado musical a la altura de las agrupaciones antes mencionadas, si lo que más destaca de sus respectivos repertorios, en muchos de los casos, son por un lado los covers justo de artistas del pasado siglo XX, o composiciones como “Mamiita”, que si bien representa una realidad temática y musical que es reflejo de la juventud de estos días, merece más irse a la basura que a una “cápsula del tiempo” para preservar en un futuro.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx