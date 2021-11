‘Comala’, un documental para saber qué llevó a su papá a ser sicario

Ese fue el detonante, el reencuentro, que propició que que Gian tuviera acceso a fotos de la infancia y adolescencia de su padre “que nunca las había visto y tuvo un impacto en mí de verme, porque me parezco muchísimo a él”.

“Pensaba hacer una historia de ficción respecto a la muerte de mi papá, pero por muchas circunstancias terminé teniendo un acercamiento al documental y tomando en cuenta que estuve muchos años distante de mi familia, cuando me reencuentro con ellos dos años después de la muerte de mi papá fue muy impactante”.

Y al tratarse de su ópera prima se adentró en el terreno del documental, en el que era novel y esto representó otra obstrucción en el camino, pero nada que no se pueda enfrentar investigando y relacionándose con cineastas que son especialistas en ese ámbito.

Este proyecto cinematográfico Gian Cassini lo hizo con sus propios recursos , por eso no fue tan rápido como al principio hubiera querido. “No podía costear estos viajes de manera continua”, recuerda.

A la par de narración de quién era James Cassini, el padre de Gian, en “Comala” se hace un análisis inherente de la violencia que impera en el país, que está normalizada en muchos aspectos de nuestra vida.

La realización de este filme documental llevó a Gian Cassini a “reconocer el ciclo de violencia que ha estado presente de generación en generación y del que hay una cercanía bastante clara con lo que hemos estamos viviendo estos años de guerra contra el narcotráfico”.

Al percibir conscientemente estos vínculos y patrones asumió que tenía entre manos algo “cinematográficamente muy potente” a poner sobre la mesa y que generaría muchas conversaciones.

“Arranqué el proyecto con un poco de egoísmo, la verdad”, argumenta. “Porque nadie de la familia me pidió esta película y también parte de estos años de producción fue de ver cómo cuidar a cada uno de ellos”.

Gian Cassini describe que al principio, hacer “Comala” fue frustrante, “porque no le veía ni pies ni cabeza” y como cineasta aclara, está acostumbrado a escuchar sobre proyectos de sus colegas en períodos de dos años, aproximadamente.

“Pero ahora que la película está terminada, que la gente la está viendo, que la estamos presentando, estoy muy contento. Me siento muy orgulloso de que pude tomarme este tiempo”, argumenta. La estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto, así como en el Festival de Morelia y próximamente se proyectará en Estados Unidos en el Festival DOC NYC.

Empatía y solidaridad

Dice Gian Cassini que hacer esta película documental sobre su padre le dejó mucho aprendizaje sobre empatía y solidaridad. “Son términos de los que no era consciente cuando hice este proyecto”, es que al hacer un filme tan subjetivo en el que se mezclan sentimientos y emociones, “muchos dicen que estaba en búsqueda de una verdad y me di cuenta que no iba a hallar una verdad, sino múltiples versiones de la verdad”.

Y en tanto seres humanos necesitamos claridad con respecto a nuestro origen y esto le ayudó al cineasta a “tratar de estar en el lugar del otro para así comprenderlo y eso me habla de empatía y de solidaridad, sumarme a las causas de otros”.