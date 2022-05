Hoy al escribir “La vida...para principiantes” reparé en la posibilidad de que ya no sea tan principiante. Supongo que eso significa que pienso que ahora entiendo, orgánicamente y no solo por el razonamiento, algo de lo que es la vida.

Me compartió una mujer a quien amo mucho algo sobre su lucha interna por sentirpensar que no cree en nada. Le pregunté qué ve cuando se sienta en su terraza y contempla el jardín y las plantas que lo habitan. Me habló de muchos detalles; que cierta planta se enchueca por buscar el sol, cosas de ese tipo. Le insistí. ¿Qué ves? Habló de las aves que llegan a buscar moras hasta entre las hojas caídas en el suelo y de como una planta de tomates se ha enredada en un árbol de limón de tal manera que parece que el limón da tomates. ¿Qué ves? Repetí. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas y la escuché decir, “Pues, vida.”

Si ella cree en algo o no cree en nada es una determinación muy particular, pero no le creo cuando dice que no cree en nada si convive tan de cerca con la vida, con el flujo de vida. Entre los cambios de las estaciones, las heladas, las podas, los granizos, las plagas, los parásitos, y la mano humana, ese jardín vive y sobrevive y es refugio para la vida misma.

Yo tampoco sé si creo en lo que otras personas creen desde religiones descubiertas e impuestas (de hecho puedo declarar que no), pero sí sé que creo en lo que percibo, y percibo el flujo de la vida. Lo percibo con cuantos sentidos tengo. Tal vez esa percepción me permite hoy pensar que ya no soy tan principiante.