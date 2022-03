¡Con el alma en un cajón! Ernesto D’Alessio confiesa en Saltillo que ‘ya no quería salir a cantar’

Entre aplausos y piropos como ‘Papacito’ y ‘Estás hermoso’, los asistentes corearon todas las canciones de D’Alessio, quien se dio tiempo de agradecer a todos los asistentes por apoyarlo para seguir cantando, en un momento en el que pensó seriamente dedicarse solamente al teatro.

“No sé cómo poder explicarles lo agradecido que estoy de que estén aquí esta noche, hace unas horas en mi red social dije que hubo un momento en que ya no quería salir a cantar, pensé que mi vida solamente estaba destinada al teatro y nada más, si aquí hay personas que en algún momento durante estos años que nunca di conciertos, que no cante, me dijeron: Ernesto por favor regresa, si aquí hay algunas de esas personas, quiero decirles que sus comentarios tuvieron un impacto muy fuerte, gracias por eso”, dijo conmovido.

Horas antes, Ernesto ya había compartido en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a sus fans. “Con todo mi corazón, gracias, gracias. ¿Cómo puedo pagarles lo que hicieron conmigo? Seguir cantando, cantar para ustedes con todo mi amor y con todas mis fuerzas”, escribió en Facebook.

Por su parte, el cantante de 44 años también entonó grandes éxitos de su madre ‘La Leona Dormida’, como “Déjame vivir”, “Lo siento mi amor” y “Ni guerra ni paz”, en esta última canción se vivió uno de los momentos más emotivos de la noche, ya que el público se puso de pie para ovacionarlo.