$!Conductores de “Hoy” no dejan sola a Galilea Montijo, muestran apoyo tras polémicas

Durante los primeros minutos de la emisión en vivo de 30 de noviembre del programa “Hoy”, los y las estelares aprovecharon para hablar sobre la polémica en puerta, mostrando a Montijo devastada por las declaraciones.

La primera en hablar fue Andrea Legarreta, mencionando que: “Antes de arrancar, queremos recordarles que en Hoy somos una familia. Como siempre de la mano, caminamos juntos. Mi Gali estamos contigo hoy y siempre. Te amamos”. A lo que Galilea respondió con “Gracias por su cariño en las buenas y en las malas. Gracias, gracias, y a veces más en las malas”.

Y para concluir el espacio improvisado con un abrazo entre todos y mensajes emotivos de “Te amamos, ánimo” por parte de sus compañeros.

Galilea Montijo aclaró que no hablará más del tema y dijo estar agradecida por las muestras de apoyo recibidas “Muchas gracias, sobre todo al público, que bueno no hice más que defender a mi familia. Estoy tratando de defender a mi familia de que no se pise más a mi familia. Yo he dicho que la vida privada de toda la gente, está en lo privado, pero bueno yo siempre tengo que dar la cara. Yo ya no voy a volver a hablar del tema. Siempre he sido una persona que lo único que he hecho es llevarles una sonrisa y de eso se trata, de que a pesar de que estemos en el piso, hay que levantarse. En la vida hay cosas buenas y malas, a veces nos toca. Con la cara en alto. Qué venga alegría. Los quiero mucho”.

¿QUÉ HA DICHO ANABEL HERNÁNDEZ?