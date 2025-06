Confiesa Shanik Berman que Andrés García le pidió tener intimidad para darle entrevista; ‘Me dijo llégale y bebe’

En uno de los programas más recientes de Maxine Woodside, la periodista de espectáculos Shanik Berman compartió una anécdota que volvió a colocarla en el centro de la polémica. Según relató, durante uno de sus primeros trabajos como reportera, el actor Andrés García le pidió sexo oral a cambio de una entrevista. El episodio, que ella contó con el tono ligero que caracteriza su estilo, provocó incomodidad entre algunos de sus compañeros de mesa y reacciones divididas en redes sociales.

Berman narró que fue enviada a cubrir una película sin conocer al protagonista. “Fue la primera película que me mandaron cubrir, yo no sabía quién era Andrés García y veo al hombre más hermoso, con los ojos verdes, y le digo: ‘Oye, es que me mandaron a cubrir una entrevista con Andrés García. ¿Tú sabes quién es?’”, recordó.