Cuando ‘El Flaco’ conoció a ‘El Indio’: Primero lo invita a su mesa y luego lo corre a punta de pistola

Entusiasmado por que lo admiraba no quiso dejar pasar la ocasión y se le acercó para manifestarle sus respetos.“Estábamos en un restaurante y yo todavía estaba estudiando Arquitectura, y lo veo entrar con una dama, y dije déjame irlo a saludar”, comentó y agregó: “Llegué y le dije señor Fernández, no sabe mi admiración, quién sabe qué tanto le dije, pero le caí bien y me dijo siéntese por favor”, narró.

El “Flaco” Ibáñez compartió a Yordi su sorpresa al escucharlo hablar con voz aguda, puesto que en el cine era doblada por Narciso Busquets, para darle un tono más varonil a sus personajes. “Él hablaba así y era como romper la imagen de este mexicano cabrón”, mencionó Ibáñez, quien dijo que le cayó tan bien al cineasta, que este lo invitó a sentarse a su mesa.

“Me dijo ‘le invitó’, total que estuve como una hora ahí y de pronto se me ocurrió decirle ‘qué guapa es usted’ (a su acompañante) y me saca la pistola cabrón y me dijo ‘con mi mujer no se mete hijo de la chingada.”

Ibáñez agregó: “Me acuerdo que estaba afuera un cilindrero. Nunca se me va olvidar, me sacó del restaurante de la forma más humillante, con la pinche pistola y yo aprendí de ahí, porque luego me vengué del “Indio”, porque si soy vengativo, pero lo dejé pasar”.

El actor con más de 50 años de trayectoria artística no especificó cómo fue que se vengó más tarde del cineasta, sin embargo, aseguró: “Se me quedó muy clavado, yo nunca me metí con una mujer, yo iba al cotorreo” expresó en entrevista con Yordi.