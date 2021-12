Darren Criss, John Miles y las mejores rolas del 2021

A los temas y álbumes navideños de Elton John, Ed Sheeran y Rob Thomas que comentamos la semana pasada se le une el de “Darren Christmas”, del ex integrante del elenco de “Glee”, Darren Criss.

El también ganador del Emmy al Mejor Actor de Miniserie o Película para Televisión del 2018 por su papel protagónico en “El Asesinato de Gianni Versace” estrenó en días pasados el primer sencillo y video de esta producción que bajo el título de “Christmas Dance” nos ofrece el sonido popero de “Glee” que lo hizo famoso junto al resto de sus compañeros de la serie en la primera década del nuevo milenio, pero con una bienvenida chispa de rock and roll que intencionalmente adereza en el video con un look con unos anteojos que recuerda a la leyenda del género, Buddy Holly, fallecido de manera por demás trágica junto a otros rocanroleros en ascenso como Ritchie Valens (“La Bamba”) en un vuelo aéreo que propició aquello de “la noche que la música murió”.

Ya que hablamos de leyendas del rock y pérdidas lamentables, el pasado domingo 5 se dio también la triste noticia del fallecimiento a los 72 años de edad a causa de una enfermedad que le afectaba desde hace tiempo el cantautor, guitarrista y tecladista inglés John Miles, una de las voces del famoso grupo de rock progresivo The Alan Parsons Project, corista de cantantes como Tina Turner y en solitario intérprete de temas como “Music”, que en 1976 alcanzó el tercer sitio de las listas de popularidad de Inglaterra así como llegó al top 10 de las listas a nivel internacional, entre otros más, y el cual lo llevó a formar parte de giras de compatriotas suyos como Elton John y los Rolling Stones, al igual que de otras bandas importantes como Fleetwood Mac y Aerosmith.

Para terminar, y ya en el conteo final para el 2021, publicaciones como la Rolling Stone dio a conocer en días pasados su lista de las 50 mejores rolas del año entre las que se encuentran en el número 35 el reggeatonero que también en estos días estrenó una nueva versión del éxito noventero “Macarena” de Los del Río, Bad Bunny, haciendo dueto con Aventura bajo el título de “Volví”; el colombiano Maluma con “Rumba (Puro Oro Anthem)”, en el 33 y en el sitio 30 la canción del año en el Grammy Latino y que se hizo famosa sobre toso durante las protestas en la isla de Cuba del verano , “Patria y Vida”, de Yotuel Romero, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, Eliécer “El Funky” Márquez y Gente de Zona.

Otras rolas y artistas importantes que complementan dicha lista son otra vez Bad Bunny junto a nuestra compatriota Julieta Venegas y Tainy con la también reggeatonera “Lo siento BB:/” en el sitio 22; los K-poperos de BTS con “Butter” en el lugar 16; la protagonista de uno de los regresos más anticipados del año, Adele, con “I Drink Wine” en el 9; el también reggeatonero Rauw Alejandro con “Todo de ti” en el 8; Billie Eilish con su tema edificante en tiempos de incertidumbre “Happier than Ever” en el 7; el nuevo proyecto de Burno Mars, Silk Sonic, con “Leave the Door Open” en el 6; el controvertido Lil Nas X con su “Montero (Call Me By My Name” en el 4 y la nueva sensación del pop, Olivia Rodrigo, con su himno centennial “Drivers License” en el 3.

Encabezan la lista Taylor Swift con su “All Too Well” en el 2 y Wiskid y Tems con “Essence” en el 1.

