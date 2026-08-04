¡De Coahuila para la TV nacional! Viste diseñador de Monclova a participantes de ‘La Casa de los Famosos México’

Aunque pareciera que ‘La Casa de los Famosos México’ es un espacio lejano para que el talento de Coahuila se luzca, resultó ser todo lo contrario, ya que el diseñador originario de Monclova, Marco Antonio Vargas Flores, es el responsable de vestir de gala a dos de los participantes del reality estelar de Televisa y Endemol: Moisés Peñalosa y Masad Altamimi. El traje de gala del pasado domingo fue diseñado especialmente para el participante originario de Arabia Saudita. “Oigan, ¿qué les pareció el look que le hicimos a mi compadre Masad? Miren nada más qué chulada. Se ha hecho como una tendencia nacional y yo, pues bien contento, ando como una gallina esponjada, orgulloso. Nos encantó”, dijo el diseñador durante un reel que publicó en su página de Facebook.

UN APORTE DE TALENTO En el mismo reel, Vargas Flores prometió que realizaría más piezas para que los participantes luzcan su imagen y, al mismo tiempo, den visibilidad a las prendas creadas desde su taller en Monterrey. “La semana que entra vamos a hacer algo más perrón que este, y el Moi cuando entró, entró con todo, pero la semana que entra le subimos”, prometió el monclovense.

ORGULLO DE CASA El diseñador también fue el responsable de vestir al actor de telenovelas Moisés Peñalosa en la gala de inauguración e, incluso, en sus perfiles de redes sociales compartió los momentos en los que preparó el traje. “A toda mi gente de Monclovita la Bella, allá nació toda esta magia, esta aventura; nació todo en Monclovita la Bella y ahorita ‘La Casa de los Famosos’. Saludos a toda mi gente y ahí píquenle”, pidió, haciendo referencia a que hicieran viral su contenido. De hecho, hace unos días el conocido como el “Gurú de la Moda”, Eddy Smol, calificó el traje confeccionado por Marco Antonio como el mejor de los utilizados por los participantes hombres. El comentario lo hizo en televisión nacional durante el programa ‘Cuéntamelo Ya’, de Televisa.

“Moisés Peñalosa para mí fue el favorito de los hombres. Bien fiteado, en la tendencia que trae, que está súper de moda para mujeres y hombres, con estos trajes como militares, con toda la influencia. Así que me encantó; no tengo más que decir: 10, 10, 10. Se ve muy bien”, explicó el experto en moda. En otro de los reels o TikToks que el monclovense compartió en su perfil relató el momento previo a que los trajes fueran utilizados para realizar la prueba de vestuario y explicó que fueron confeccionados en Monterrey. “Estamos haciendo bastante guerrero para toda la promoción de las galas. Yo me acuerdo que allá en Monclova, iba con don Juanito. Tenía una hierbería; nombre, te sobaba hasta con los codos, te mandaba renovado a tu casa”, expresó el diseñador en otro video.

Las creaciones del coahuilense han vestido a nuevos talentos y se han convertido en tema de conversación. Esto es solo parte del sueño que cumple Marco Antonio, ya que en sus propias publicaciones recuerda con nostalgia y orgullo sus inicios en la moda.