De ‘Forspoken’ a ‘Elden Ring’: Estos son los videojuegos que llegan en 2022

'Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild.'

Lanzamiento: Llegará a Nintendo Switch en algún momento de 2022

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' de Studio Ghibli fue todo un éxito desde su lanzamiento en 2017, incluso hay opiniones que argumentan es uno de los mejores juegos jamás creados. 'Continuación. La leyenda de Zelda: Breath of the Wild 'es considerada la segunda parte de esta historia ya pesar de no saber casi nada de ella. Sabemos que un asunto oscuro ha ocurrido en las catacumbas debajo de Hyrule, poniendo en peligro a la princesa Zelda, suspendiendo el castillo de Hyrule de manera espeluznante en el cielo y dándole a Link un brazo de demonio espeluznante con poderes para doblar el tiempo.