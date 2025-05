$!¡De la comedia a una montaña de emociones! Jesús Zavala enfrenta un reto actoral en la obra ‘Ahoradespués’

Ha hecho reír y vivir momentos especiales a la audiencia con sus personajes en series y películas; sin embargo, Jesús Zavala aceptó un personaje y un reto que lo puso en jaque, obligándolo a sacar sus mejores habilidades actorales en un viaje que él mismo describe como “una montaña rusa”. “Estoy feliz, contento, muy agradecido, muy tranquilo de ya tener andando a este bebé en La Teatrería, que tomó casi dos meses de preparación y ensayos”, mencionó el jalisciense durante la charla. Zavala resaltó que cada una de las funciones desde su estreno ha estado completamente llena. “También muy contento con la reacción de la gente. Estoy muy agradecido por estas funciones que han sido agotadas, porque ha habido una conexión con el público, una reacción muy linda y diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado. Más por el género que más he manejado, que es la comedia. En esta obra, la gente pasa de los llantos a los suspiros. Es muy especial”, relató el intérprete de ‘Rambito’.

El joven actor dijo que este reto lo lleva, en cada función, a salir de lo que estaba acostumbrado. “Muy contento de estar saliendo de mi zona de confort y estar en un monólogo... no dimensionaba lo que es hacer un monólogo en teatro. Se logró memorizar todo, y trabajar con Alonso fue genial. Era una de las metas que tenía en la lista de cosas que quería hacer en la chamba. Me parece un gran director. Era intimidante trabajar con él”, recordó.

¿CUÁL ES EL RETO PERSONAL CON ESTE PERSONAJE? Muchos. No me atrevería a decir que es solo drama. Es drama con destellos de comedia, de nostalgia, pero este texto es una montaña rusa de emociones. Creo que el reto más grande es la memoria: aprenderte un monólogo de una hora y media, estando solo, sin un margen de error. Es increíble. Actoralmente también fue un gran reto porque estás contigo mismo, en diferentes personajes, en diferentes situaciones, y además se toca un tema como la pérdida de un ser querido. Es como abrocharse bien el cinturón. Como actor, esquivé varias inseguridades que a veces enfrentamos en nuestra carrera. “Agradezco mucho tener este texto, en el que vas en una montaña de emociones, y jugar con contrastes y con muchas herramientas que tiene el texto. Me pareció genial. Es una escuela de vida que te da esos textos que te transforman, que te enamoran”, insistió emocionado.

¿CÓMO FUE QUE LLEGÓ A TI ESTE PROYECTO? Estaba filmando una película en Guadalajara. Era la primera vez que filmaba en mi tierra. No sabía lo que era salir de trabajar e ir a comer a casa de tu mamá. Es maravilloso. Como que tenía un sabor diferente. Estando en ese proyecto, me marca Óscar Carnicero y me dice: “Tengo este texto, échale un ojo y me dices qué opinas”. Recuerdo que iba en el traslado a la grabación y solté la lágrima. Llegué con Mónica Vargas, que es la productora de la película, y me preguntó: “¿Qué vas a hacer?”, y le dije: “Lo quiero hacer”. Recuerdo que le mandé una nota de voz a Óscar y le dije: “Me pasó esto con el texto, me encantó”. Lo puse al tanto de todas las cosas que sentí al leerlo. ¿CÓMO ES LA CONEXIÓN CON EL PÚBLICO? Tengo un adelanto... ni se baja ni se sube el telón. Tendrán que ver la obra. Tiene un final hermoso. Alonso Íñiguez tuvo una idea espectacular para ese cierre, y desde ahí se vuelve mucho más íntima, como inicia la obra con la gente. Sentir su reacción desde cinco minutos antes del final, escuchar esos suspiros, ese moquito, ver sus ojos brillosos... ahí te das cuenta de que vale completamente la pena hacer esto. Porque la gente nos presta su atención una hora y media y se desconecta del mundo para ver una obra así.

Zavala, quien actualmente forma parte del elenco estelar de la serie de Prime ‘Cada Minuto Cuenta’, dando vida a ‘Carlos’, expresó que esta puesta en escena contrasta con la vida tan agitada a la que estamos acostumbrados en pleno 2025. “El mensaje es muy necesario. En esta vida vamos muy rápido y pocas veces nos detenemos para visitar a mi mamá, hablar con mi papá, hablar con esos amigos. Esa comida de cuando era niño... solo eso me hacía feliz y no necesitaba más. Son esos detalles que dejamos para después y no aprovechamos”, expresó.

¿CÓMO DEFINES ESTE PROYECTO EN TU CARRERA? Como una gran lección, como una gran escuela, como un gran, gran recordatorio de muchas cosas, y como una nueva familia, por todos los que le entraron en todos los sentidos, con todas las emociones. Ha sido una gran lección, una escuela. Esquivar tantos miedos que tenemos a veces es necesario y muy bueno. Decir “yo no hago ese tipo de cosas” y, cuando tiras esas barreras, se abren otras puertas bien cañón y se abren oportunidades nuevas.