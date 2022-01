Desaires y sorpresas, estos son los nominados a los Premios SAG 2022

Sí, después del drama ocurrido con la entrega de los Globos de Oro el pasado 9 de enero, estamos ante una temporada de premios salvaje e impredecible , la cual cobró otra víctima este miércoles cuando se anunció la lista de nominados a los Premios del Sindicato de Actores (SAG), en donde hubo grandes desaires, sorpresas y mucha polémica.

“House of Gucci” de Ridley Scott, la mirada extravagante a la riqueza, el asesinato y la alta costura, y “Power of the Dog” de Jane Campion, un western sobre la masculinidad tóxica, lideraron las categorías de películas con tres nominaciones cada una. Sin embargo, “Power of the Dog”, que se ha beneficiado del gran impulso de Netflix, no logró obtener una nominación a Mejor Reparto. Los nominados para ese premio, considerado el más prestigioso otorgado por el gremio, son “House of Gucci”, “Belfast”, “CODA”, “Don’t Look Up” y “King Richard”.