Desmiente hermana de Aurora Clavel haberla ‘secuestrado’; la llevó a un exorcismo, confiesa

Yolanda Clavel, hermana menor y cuidadora de la actriz Aurora Clavel, desmintió categóricamente haberla mantenido aislada en sus últimos años de vida y explicó que fue la propia Aurora quien pidió no recibir visitas por su estado de salud

Durante las honras fúnebres de la actriz, el periodista Eden Dorantes entrevistó a Yolanda, quien es la única hermana sobreviviente de la familia Clavel Gallardo. Visiblemente afectada, Yolanda negó rotundamente las acusaciones de haber secuestrado o maltratado a su hermana. Afirmó que, durante el tiempo que estuvo al cuidado de Aurora, esta no sufrió ningún tipo de abuso.

Tras el fallecimiento de la reconocida actriz Aurora Clavel el pasado 19 de mayo de 2025, surgieron diversas especulaciones sobre su estado de salud y las circunstancias que rodearon sus últimos años de vida. En particular, algunas voces dentro de su familia acusaron a su hermana menor, Yolanda Clavel, de haberla mantenido aislada y de haber impedido el contacto con otros parientes.

TE PUEDE INTERESAR: Habla Hailey Bieber sobre rumores de divorcio y comparaciones con Selena Gomez; Justin le pide perdón

Yolanda explicó que la decisión de limitar las visitas de otros familiares fue tomada por la propia Aurora. Según sus palabras: “Cuando ya se empezó a enfermar, el ego de la artista, de verla bonita siempre, obviamente, cuando una se enferma, ya no se está tan bonita y estuvimos atendiéndola como los médicos nos indicaban; no quería familiares, no hay nada qué esconder”.

Además, Yolanda señaló que su sobrina nieta, Aurora, ha estado difundiendo una campaña de desprestigio en su contra, motivada por intereses económicos. Relató un incidente ocurrido el día del fallecimiento de la actriz en el Hospital Álvaro Obregón, donde su sobrina nieta habría protagonizado un escándalo.

Yolanda expresó: “Una sobrina está empecinada en hacerle daño, empezó a cuestionar lo correspondiente a los bienes, le importaba nada más la cuestión económica, no le importaba la salud, tan así que en el Hospital Álvaro Obregón hizo un relajo, un gran escándalo, nos ha dañado profundamente”.

En un intento por brindar a su hermana el mayor confort posible en sus últimos días, Yolanda compartió que incluso buscó ayuda espiritual para Aurora.

“Mi hermana se fue feliz, le traje el padre, la confesó, le pusieron los santos óleos, antes de eso, hasta hablaban de un exorcista, fuimos y todo eso, todo se lo facilité, todo; unas enfermeras nos decían que veía algo, eran cuestiones de delirio, dice que veía a alguien, llegué a pensar que era una persona de nuestra familia, que ya se fue del otro lado, agoté todo ese recurso”, detalló.

Estas declaraciones surgen en un contexto de tensiones familiares previas. En febrero de 2024, medios como ContraRéplica y El Periódico USA reportaron que algunos miembros de la familia de Aurora Clavel expresaron preocupación por su paradero, acusando a Yolanda de mantenerla aislada con fines económicos.

Según estas fuentes, se sospechaba que Aurora había sido llevada a un asilo sin el conocimiento de otros familiares y que se habían realizado cambios en su testamento.

¿Quién era Aurora Clavel?

Aurora Clavel, nacida en Pinotepa Nacional, Oaxaca, en 1936, fue una destacada actriz mexicana con una carrera que abarcó más de cinco décadas. Participó en numerosas películas y telenovelas, tanto en México como en Estados Unidos, y fue una figura emblemática de la Época de Oro del Cine Mexicano.

La controversia en torno a sus últimos años y su fallecimiento pone de manifiesto las complejidades que pueden surgir en las relaciones familiares, especialmente cuando se trata del cuidado de personas mayores y la gestión de su legado. Mientras tanto, la memoria de Aurora Clavel perdura en su extensa obra artística y en el cariño de quienes la admiraron.