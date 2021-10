Dionisio Cortés, un saltillense que hace arte en Nueva York

“Siempre estuvo por ahí la inquietud. Para ser sincero yo hubiera querido estudiar artes plásticas, pero me fui por el lado de la arquitectura y por lo mismo no dejé de hacer”, recordó el creador, cuya obra abarca técnicas desde la pintura, la acuarela y la escultura hasta la instalación, con la que se introdujo en las expresiones más contemporáneas.

“Es un poco como lo visual, que está difiícil que te lo quites de encima. Conozco pocos artistas que son inamovibles, que este es mi tema, esta es mi visión, estas son mis intenciones y no se van a mover de ahí. Son realmente, o que yo conozco, pocos. En general es imposible no dejarte influenciar por tu entorno físico y tu entorno social y cultural”, agregó.

La evolución de la escena

Al preguntarle por el desarrollo de la escena artística en Nueva York reconoce que se ha visto afectada por la comercialización del mercado. Si bien cuando, en los 90’s, el auge de las galerías en Soho estaba decayendo y dando paso a las tendencias de Chelsea, también había intención de vender, ahora opina que la oferta es menos arriesgada, y los espacios más propensos a abusar los artistas para obtener una ganancia mayor.

En el caso de Saltillo considera que el arte no ha podido salir del centro y “para mí eso es un problema, y en parte es entendible y que además solamente suceda en el marco institucional, casi. Tiene que suceder en un museo, o a través de las instituciones, de los que apoyan y mientras que te están apoyando, dando estímulos económicos, tienes que trabajar dentro de ese marco legal, social. De repente se vuelve un mismo círculo que o no se abre o no participa más gente y de alguna manera, no sé si porque sea una cuestión institucional la gente no lo ve, solo les parece una actividad más del Estado y no les interesa”.