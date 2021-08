Parece que la verdad es un platillo que poco nos agrada, y que difícilmente negociamos de manera elegante. Oh, claro, reportamos con voz en cuello lo que consideramos nuestras virtudes, o bien nuestros defectos aclamables (“Yo soy así, aunque a otros nos les parezca”). Pero de eso a confesar que no estamos tan preocupados por los demás como quisiéramos parecer, o admitir que sí queríamos la última rebanada de pastel...pues...digamos que hay una distancia considerable.

Batallamos para decir (y para saber) lo que realmente queremos y necesitamos, y para aceptar lo que otros quieren o no quieren. Un hombre quiere salir con una mujer, pero ella no quiere salir con él. Él se siente rechazado, y no logra aceptar que ella no quiere, o tal vez que ella no lo encuentra atractivo. (Aplíquese libremente a todos/as/xs/es/@s). Hay quien busca una relación formal y no puede “entender” que la otra persona no está buscando ese tipo de relación, aunque tal vez sí acepte una relación “free”. Y bueno, todos tenemos alguna amiga que nos lleva agua, aunque no tengamos sed y que se molesta si decimos, “No, gracias”.

La verdad es que hay cosas que me gustan, que busco en la vida, que aprecio, que creo, y otras que ni me gustan, ni busco, ni aprecio, ni creo. Me encantaría vivir en un mundo donde no tuviera que escuchar a tantas personas decir, “¡No puedo decir eso! Es que al otro no le va a gustar”. Ah, y si mi excusa es, “No puedo decir mi verdad porque el otro/la otra se va a asustar”, recomiendo terapia, porque puedo garantizar que el susto no es del otro.