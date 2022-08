Y que surge el tema de las envidias Anoche las envidias y hoy las malas intenciones. Las malas ondas que dicen por allí que nos afectan tanto. “Cuídate de quien dejas estar cerca. La gente no es lo que piensas. Hablan detrás de tu espalda. Son personas mal vibradas”. Si hiciera caso a todas las advertencias, tendría que encerrarme en mi casa. Pero tal vez quien me advierte de tanta cosa tiene razón.

Han sido días muy complicados, de esos que parece que, si propongo cualquier cosa, algo o alguien lo echa a perder. No quiero sonar supersticiosa, porque no lo soy, pero después de un día de la ch%$&#?a, llegué a encontrar mi sala invadida por hormigas voladoras. ran las 10pm, la señora de la limpieza no había ido (cosa que no supe hasta llegar), estuve fuera de casa de 9:30am a 10pm (es mentira, llegué antes y me di cuenta de que se me había quedado el cargador del teléfono en el foro y tuve que regresar). A esas horas lo único que quería era ya tirarme en mi “lugar de no hacer nada” con una copa de vino, lo cual hice después de encender un buen número de varas de incienso para limpiar un tanto el ambiente, o mi mente.

Escribo sobre mi día porque sé que otros tuvieron días similares. La energía está pesada. Es difícil ver la salida, si es que exista salida. Estamos apesadumbrados, preocupados, desconcertados, ansiosos. Y ahora ¿a lidiar con las malas intenciones de otros? Me da flojera. Tal vez hoy tendré que dejar esto en manos de mi ángel de la guarda. Ya lo imaginé poniéndose armadura y juntando todos sus poderes. Confiaré.