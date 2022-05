Eric Clapton, abiertamente escéptico sobre las vacunas, contrae el COVID-19

Por su parte, los promotores de sus espectáculos confirmaron que van a reprogramar su actual gira “Nothing but the blues” y darán a conocer en breve las fechas de sus nuevos conciertos.

TE PUEDE INTERESAR:

Anuncian concierto del cubano Silvio Rodríguez en el Zócalo de la CDMX en junio

Por su parte, Clapton es uno de los pocos artistas que se son abiertamente contrarios a las medidas de confinamiento y restricción de movimientos adoptadas por las autoridades durante la pandemia de COVID-19.

Según expresó en unas recientes declaraciones el exmiembro de Cream al canal de YouTube “The Real Music Observer”, los vacunados contra COVID-19 se encuentran “bajo hipnosis” por el “bombardeo con mensajes subliminales”.

Con información de la Agencia EFE.