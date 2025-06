¡Está viva! Revelan paradero de Adela Noriega tras rumores de su muerte

Resaltó además que Adela ha estado señalada en varios rumores mismos que nacen y se esparcen en las redes sociales, aun cuando precisamente no son desmentidos. “Sí Adela Noriega está ahí vivita y coleando”, explicó.

“Es una de las que no sale a desmentir nada. O sea, nunca salido a decir no es cierto nunca he andado con este cuate, no es cierto no es mi hijo, no estoy desfigurada, no es mi hijo Peso Pluma, pero como nunca sale y desmiente la gente se queda ahí con la finta”, dijo entre risas la periodista de espectáculos.