‘Finas vividoras, en mi tierra se les llama pu...’, así responde abuelita de Nodal a Beli y su mamá

“Y para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y tez blanca , señoras, están equivocadas. Hay lobos con piel de cordero , esas son finas vividoras que en mi tierra se les llama p...tas. A quien va de hombre en hombre. Ah, perdón, se me olvidaba que es blanca con ojo azul, perdón, disculpen ustedes”.

Supuestamente, la mamá de la propia Belinda habría aceptado que este término le “queda” a Christian Nodal , exnovio de la cantante, pues respondió con varios emoticones de aplausos a un comentario donde afirma que “Beli es lo máximo, please, que ya no vuelva con el naco de Nodal” .

El penoso mensaje se une a un hilo de frases e insultos que rodean la relación sentimental de Belinda y Nodal, donde ninguno ha declarado por qué terminaron, sin embargo, el cantante se ha dedicado a “defender” su imagen, pues publicó un par de mensajes donde revela sus conversaciones con Belinda.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana, o sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, a parte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?” escribió vía WhatsApp la cantante, según las capturas del intérprete.

Asímismo, llamó la atención a Belinda Schüll por “recoger los frutos de su hija hasta dejarla sin nada”.

