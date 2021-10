‘Finish Line’, ‘Tú No Me Conoces’ y ‘Fue Mejor’, los éxitos musicales de la semana de Elton John, Danny Ocean y Kali Uchis

‘Finish Line’

Elton John y Stevie Wonder

Disponible en: Spotify, YouTube y Apple Music

CALIFICACIÓN VMÁS: 9/10

La leyenda del pop sigue compartiendo avances de su disco “The Lockdown Sessions”. Ahora le toca a su colaboración con el legendario Stevie Wonder, que sin duda marcará todo un hit en el repertorio del álbum. Cuenta con un estribillo en el que se escucha a un coro gospel, lo que convierte su escucha en una experiencia única. También con la voz de Wonder y su toque gospel. El tema cuenta con la participación de The Sunday Service Choir, el conocido coro góspel del polémico rapero Kanye West. Revisando los últimos lanzamientos de John, esta no es la primera vez que colabora con Wonder, recordemos el tema “I Guess That’s Why They Call It The Blues” (con Stevie a la armónica) y el tema de Burt Bacharach y Carole Bayer Sager, “That’s What Friends Are For” (un disco benéfico de 1985 en el que también participaron Dionne Warwick y Gladys Knight). Sin embargo en “Finish Line” es la primera vez que estos dos innegables genios de la cultura musical popular han hecho un dueto. El tema está producido por el premiado Andrew Watt.