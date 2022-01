‘Fraggle Rock Rock’, ‘Did You Say Such A Thing’ y ‘Hard Being Alive’, son los lanzamientos musicales que ya puedes escuchar

Foo Fighters lanzó un nuevo sencillo que musicaliza el regreso de la serie televisiva infantil “Fraggle Rock: Back to the Rock” de la plataforma Apple TV+. La canción se llama “Fraggle Rock Rock”. El divertido tema se escuchó por primera vez en Apple TV+ cuando se estrenó el 21 de enero la nueva serie de 13 episodios. Sigue a la serie de cortos de 2020, Fraggle Rock: Rock On!, y cuenta con los personajes originales Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley, el tío Traveling Matt y los Doozers.

‘Did You Say Such A Thing’

John Mellencamp y Bruce Springsteen

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

CALIFICACIÓN VMÁS: 10/10

John Mellencamp compartió oficialmente con sus fans su nuevo álbum “Strictly A One-Eyed Jack”, y el disco cuenta con varias colaboraciones con Bruce Springsteen, incluyendo el sencillo “Did You Say Such A Thing”. En una reciente entrevista con USA Today, Mellencamp explicó sobre su relación con Springsteen: “Bruce y yo nos conocemos desde que éramos niños, pero siempre me consideraron como el Springsteen de los pobres. Eso no me molestó. Pensaba que era un periodismo perezoso. Pero Bruce y yo hemos llegado a ser casi hermanos, y me encanta el tipo. Ha sido una inspiración y le dije, me hiciste trabajar más duro, tengo que competir con eso. Bruce fue una bendición para mí todo el tiempo. Tal vez no lo vi de esa manera, pero lo hago ahora”.