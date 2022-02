Gary Brooker, Kurt Cobain y Mark Lanegan

El rock internacional volvió a cubrirse de luto el pasado sábado 19 con la muerte a los 76 años de edad de Gary Brooker, vocalista líder de la legendaria banda Procol Harum, víctima de cáncer.

Autor del himno de la agrupación británica de rock psicodélico “A Whiter Shade of Pale”, de 1969, y que llegó a inmortalizar imágenes cinematográficas como la del actor norteamericano Nick Nolte pintando un lienzo en el cortometraje de la autoría del director Martin Scorsese del compilado “Historias de Nueva York”, de 1989, Brooker nació el 29 de mayo de 1945 al este de Londres, aprendió a tocar el piano, la guitarra y la corneta desde muy joven gracias a su padre que era músico profesional, con un solo de órgano con toques barrocos acompañado de su armoniosa voz convirtieron la canción en uno de los grandes éxitos del llamado “Verano del Amor” de 1967.

Brooker se mantuvo unido al grupo por una década más para a partir de 1977 iniciar una carrera como solista a partir de 1979 con la salida de “No More Fear of Flying”; en 1982 le da continuidad con “Lead Me to the Water” y en 1985 estrena “Echoes in the NIght”. En 1990 Gary Brooker se reúne por primera vez con Procol Harum acompañados del álbum “The Prodigal Stranger”; a mediados de la década saca al mercado el álbum en vivo “”Within Our House” (1996) y a inicios de este nuevo milenio, en el año 2003 para ser exactos, tiene una segunda reunión con la banda y un nuevo álbum titulado “The Well’s On Fire”. La última producción de Brooker con Procol Forum fue en el año 2017 cuando sacaron al mercado la producción “Novum”. Descanse en paz.

Un día después de la muerte de Gary Brooker, el mundo de rock recordó el aniversario número 55 del natalicio de Kurt Cobain, nacido el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington, y quien además de coincidir con vocalistas legendarios del rock como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin y Amy Winehouse por haber muerto como todos ellos a los 27 años de edad el 5 de abril de 1994, el legado musical por el que es recordado es el que dejó como vocalista líder de la banda de grunge Nirvana, que hizo historia a partir de la salida del álbum “Smells like teen spirit”, de 1991.

Con todo, no pasaron un par de días más para que el martes 22 se diera a conocer la noticia del fallecimiento, en su caso a los 57 años de edad, de otro de los músicos representativos como Cobain del movimiento del grunge de los años 90 y particularmente de grupos originados en la ciudad de Seattle, Washington, como Mark Lanegan, vocalista líder de la banda Screaming Trees, víctima de complicaciones con el COVID-19 que ya lo había tenido en coma durante meses tras contraer el virus en su domicilio de Killarney, en Irlanda.

Lanegan fue íntimo amigo de Cobain como pionero del movimiento del grunge, tanto que tres años antes de que Cobain interpretó el cover del tema de Lead Belly “Where Did You Sleep Last Night?” junto a Nirvana como parte de su memorable Unplugged de MTV en 1993 grabó a dueto con Mark Lanegan el mismo; como vocalista de Screaming Trees formó parte en 1992 de la banda sonora de “Singles”, donde también hubo temas de bandas del grunge como Alice in Chains (quienes fueron de los que lamentaron la muerte del músico en redes sociales también) con el tema “Nearly Lost You” y ya en el nuevo milenio fue parte también de Queens of the Stone Age.

