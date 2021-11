George Clooney confiesa ser un feliz padre y hombre casado

“No quería casarme, no quería tener hijos. Luego, este extraordinario ser humano entró en mi vida y me enamoré locamente. Entonces, supe desde el momento en que la conocí que todo iba a ser diferente” , relató satisfecho Clooney sobre su vida actual.

Hasta hace algunos años George Clooney era un soltero codiciado , parecía que iba a seguir, él mismo declaró en un podcast que casarse no estaba en sus planes, pero hoy a sus 60 años es un hombre felizmente casado y orgulloso padre de dos hijos, Ella y Alexander , de cuatro años.

Respecto a sus pequeños gemelos ahondó más en el podcast “WTF with Marc Maron” , contó que los niños “tienen ya sus opiniones y son divertidos y me hacen bromas”.

Sin duda esta es la etapa en la que el actor goza de más estabilidad tanto personal como profesional, gracias a su sólida carrera cinematográfica y a la que formó junto a su esposa, la abogada Amal Alamuddin.

“Todavía me sorprendo cuando pienso en ello, pero la verdad es que nunca he sido tan feliz. Mis niños son muy divertidos, estamos todo el día gastándonos bromas, y cuando los miro fijamente me derrito”, reveló.