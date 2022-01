‘Giras de la nostalgia’ y Harry Styles

La nota relacionada a la música en español y en inglés de esta semana fueron los anuncios de conciertos que, en espera de que para entonces ceda el Ómicron, se darán en verano y otoño.

Todo se inició el pasado martes 18 de enero, cuando tanto en México como en Estados Unidos se dieron los anuncios simultáneos de una serie de conciertos tanto de este lado como “brincando el charco” de conciertos en los que destacan las presencias de figuras tanto del pop como del rock que tuvieron su mayor brillo en los inicios de este nuevo milenio, siendo los primeros en programarse para este próximo verano los de la variante del éxitos concepto 90´s Pop ahora propiamente denominado “00s Pop Tour”.

Así lo anunció Bobo Producciones, la empresa liderada por el OV7 Ari Borovoy, al dar a conocer que el próximo 10 de junio será el escenario de la Arena Ciudad de México la que dará la bienvenida a varios exponentes de la música más exitosa en español de principios de este nuevo milenio como lo son Paty Cantú (quien tuvo sus primeras apariciones como parte del popular dueto por aquellos años llamado Lu); Pee Wee (integrante entonces de los Cumbia Kings); Yahir (egresado de la primera generación del reality show de “La Academia” en el 2002); la solista colombiana Fanny Lu; la agrupación chilena Kudai; las bandas mexicanas de Motel, Playa Limbo y Nikki Clan así como la colombiana de Bacilos, entre otros más.

Se pretende que casi un mes después, el 8 de julio para ser exactos, sea el día en el que dicha gira tenga un concierto más cercano para los fanáticos del norte del país al agendarse para entonces en el escenario de la Arena Monterrey. Eso sí, algo que sorprendió durante el anuncio de esta gira, además de que Yahir y uno de los integrantes de Kudai tuvieron que enlazarse a la rueda de prensa a la distancia por estar contagiados o sospechosos de COVID-19, fue que la contratación de todos los involucrados se iba a regir dentro de una cláusula en la que se sancionará a todo aquel que ingiera alcohol o drogas para el evento, noticia que propició las inmediatas conjeturas de si ese nuevo requerimiento se derivaba de algún incidente ocurrido en las giras anteriores.

Fue el mismo martes 18 cuando la promotora Live Nation dio a conocer que el próximo 22 de octubre será la ciudad de Las Vegas, Nevada, la que dará la bienvenida a varios exitosos exponentes del pop y el rock norteamericano de los años 00 como parte del concierto que bajo el título de “When We Were Young” (“cuando fuimos jóvenes”) regresará de su retiro a bandas como Paramore y My Chemical Romance lo mismo que solistas como la canadiense Avril Lavigne y Bring Me the Horizon, entre otros más. De acuerdo al portal NVE la preventa de boletos para el evento se comenzará el día de hoy. Este será el primer concierto de Paramore después de su retiro de los escenarios en el 2018 y el regreso de My Chemical Romance, sin actividad como tal desde el 2013.

Por último, y de regreso a nuestro país, será el mes de noviembre el que traerá de vuelta a México a uno de los más exitosos solistas del pop de la última década, el británico Harry Styles, esto como parte de su gira “Love on Tour” que aterrizará en la Arena VFG de Guadalajara; la Arena Monterrey y el Foro Sol el 20, 22 y 25 de noviembre, de manera respectiva. A empezar los ahorros.

