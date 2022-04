Harry Styles, Bobby Rydell y Francisco González

Abril inició, en lo musical, con el estreno de “As It Was”, el más reciente sencillo y video del ex One Direction, y solista ganador del Grammy, Harry Styles.

Con la expectación que había desde que anunció la fecha de salida de su más nuevo tema a finales de febrero pasado, “As It Was” no tuvo ningún problema para posicionarse en el primer lugar de popularidad global en la plataforma de Spotify, a lo largo de su primer día, y siguiendo con el pop melódico que lo ha llevado al éxito, particularmente desde su pre-pandémica “Sign of the times”. Si bien a diferencia de aquel video la gravedad de él ya no es por los aires, sino en una plataforma giratoria donde hace cambios de vestuarios como los que lo han caracterizado también en entregas de premios pasadas, como la del mismo Grammy, sin importar utilizar vestido o zapatos de plataforma con inclinaciones que antes tendían a estigmatizarse como más femeninas, pero afortunadamente ya no.

Tan enfocado se encuentra Harry en este regreso musical que, aunque como parte de la película ganadora del Oscar “Dunkerque” (Christopher Nolan, 2017) se le abrieron oportunidades para participar en más filmes, e incluso con personajes protagónicos, no dudó en abandonar las filas del remake del clásico de terror “Nosferatu” al lado de Anya Taylor Joy (“Gambito de Dama”) para concentrarse en la salida del álbum completo y su próxima gira de conciertos pospandemia. Enhorabuena.

Sin embargo, a un par de semanas de la sorpresiva muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, a quien se le realizó un merecido tributo en los mencionados Grammys, el pasado martes 5 el mundo de la música norteamericana se volvió a vestir de luto con la muerte de Bobby Rydell, a unos días de cumplir los 80 años. Él, como Styles, fue un ídolo juvenil de mucho arrastre a principios de los 60 gracias a su interpretación de temas clásicos como “Volare” y “Wild One”, antes de incursionar con no menos éxito en la pantalla grande en el memorable musical “Adiós ídolo mío”, de 1963, y más tarde transitar al circuito de los clubes nocturnos.

Nacido el 26 de abril de 1942 bajo del nombre de Robert Ridarelli, Bobby Rydell se inició en la música tocando la batería a los seis años, de ahí que para los 15 ya formaba parte de una banda de rock and roll llamada Rocco and His Saints (Rocco y sus Santos), en donde figuraba su contemporáneo, y también oriundo de Filadelfia, Frankie Avalon, en la trompeta. Ya como solista, Bobby Rydell llegó a tener una popularidad tal que, aunque no apareció físicamente como Avalon en el también clásico musical de Broadway llevado al cine “Vaselina”, de 1978, la prepa donde se desarrolla la historia lleva el nombre de Rydell en su honor. Y en la ganadora del Oscar a la Mejor Película de 2018, “Greenbook”, en las escenas iniciales Rydell es interpretado por el actor Von Lewis.

Siguiendo con noticias tristes, también el 5 de abril se dio a conocer la muerte por cáncer, a los 68 años, Francisco González, miembro fundador de la agrupación Los Lobos. Descansen en paz.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx