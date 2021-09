Harry Styles regresa al escenario para estrenar su segundo álbum, ‘Fine Line’

Luego de posponer los shows de su tour, Harry Styles Love On Tour, él y sus fans no se esperaban que el primer concierto del evento sucediera tan pronto, en medio de la pandemia. No obstante, el joven artista logró sorprender una vez más. EL OUTFIT Harry Lambert, el genio detrás de la icónica vestimenta del cantante de “Watermelon Sugar”, atinó muy bien al gusto de sus fans, vistiendo a Styles con un pantalón a la cintura color carmesí, botas crema de tacón medianamente alto y un chaleco de tiras reluciente, acompañado de las siempre barnizadas uñas del artista, esta vez con un tono rosa mexicano.

Con este conjunto, Harry mostró su pecho, dejando al descubierto sus tatuajes más representativos: la mariposa, el barco en sus brazo, las aves y demás. EL TRACK-LIST Además de las canciones de su segundo álbum Fine Line, Styles agregó estos temas del primero: “Carolina”, “Only Angel”, “Two Ghosts”, “Woman”, “Sign Of The Times”, “Kiwi” y el inolvidable primer sencillo con su grupo One Direction, “What Makes You Beautiful”. Se espera que el resto del tour continúe con este listado de canciones, no obstante, pueden haber cambios, tal como lo ha habido en fechas pasadas. CELEBRA A LA COMUNIDAD LGBTTTIA+ Nunca hace falta el simbólico hondeado de banderas de arcoíris, bisexuales, entre otros; es un detalle muy común de los eventos que realiza Styles. Sus fans, demostrando que se encuentran en confianza, avientan sus banderas al escenario para que la estrella las luzca por todo el escenario. Un acto que, a pesar de traer especulaciones y teorías conspirativas, no deja de realizar en todos sus conciertos.