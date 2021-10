Harry Styles rompe nuevo récord de reproducciones en Spotify

A lo largo de la semana, sus fans estuvieron haciendo campañas para reproducir todas las canciones del artista, logrando que cada una llegara a los 100 millones de reproducciones.

Planteándose sólo como una idea, al final tomaron la iniciativa en Twitter de que se cumpla el récord y, durante las primeras horas del día de hoy, 28 de octubre, alcanzaron su cometido.

La canción de Harry Styles con más reproducciones es Watermelon Sugar, con hasta 1.4 billones, enseguida están Adore You con 900 millones y su primer material como solista, Sign Of The Times, también con 900 millones.