¿Hasta dónde llegarías para llamar la atención? Exyoutuber advierte sobre ‘cultura del internet’

Con la finalidad de alimentar más los deseos de su público, Mills decidió mostrarlo todo sobre ella, incluso, sus momentos más dolorosos, donde la salud mental jugó gran parte de la partida. En 2018, empezó a lucrar impulsivamente con su lucha con el agotamiento (burn out), destacando imágenes muy personales sobre ella y sus colapsos emocionales.

De repente, su grave trastorno ansioso-depresivo se vio aún más afectado con la consiguiente fama; ahora, todo mundo quería saber más sobre ella y su lucha con las enfermedades mentales, millones de adolescentes identificándose con ella.

“El video sobre mi agotamiento no acabó con mi carrera, sino que me hizo recibir aún más atención, tanto de la comunidad general de YouTube como de los medios de comunicación. Compartirlo significó que yo era auténtica, pero también que había hecho un producto a partir de los momentos más devastadores de mi vida. A raíz de aquello, me sentí presionada para seguir hablando sobre problemas de mi vida privada que no sabía cómo arreglar”.

En el proceso de hacer sentir mejor a los demás, ella afrontaba una dura etapa de su crecimiento. Entonces, realizó que sus videos ya no tenían esa “chispa”, y que carecían de la pasión que un sueño inocente había comenzado.