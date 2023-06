Hizo historia Talina Fernández al reportar fallecimiento de Colosio con Jacobo Zabludovsky

Durante la llamada en vivo luego de que ella adelantó la noticia pero no tuvo a quien dar c omo fuente.

UN RECUERDO

Talina Fernández recordó en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, el momento en que la invitaron a la gira de Luis Donaldo Colosio.

“Llego y chimiscolera como soy, me trato de acercar a Luis Donaldo, no me dejan. Ahí me sorprende tanto que alguien haya podido llegar tan cerca, porque la seguridad era extraordinaria, pero quedo abajo del templete gritándole “ese es viejo, no como el que tengo en mi casa”, recordó.

Además recordó el momento en el que llegó al hospital donde atendían al candidato a la presidencia y le sacaron sangre para donar a Colosio. (Con información de El Universal)