¡House of The Dragon está de vuelta! HBO anuncia su regreso a las producciones

¿TRAILER OFICIAL DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE HOUSE OF THE DRAGON?

Así mismo, el CEO anunció que la producción de la serie se encuentra en una etapa bastante avanzada, constando esto con un tráiler exclusivo para los asistentes de la conferencia. Dicho material sólo se exhibió para periodistas y representantes de medios, sin embargo, se prevé que pueda estar disponible para el público próximamente.

ESTRENOS PARA 2025

Bloys aprovechó para anunciar la tercera temporada de Euphoria y de White Lotus, además del estreno de Welcome to Derry, precuela de la exitosa novela de Stephen King It, producciones que se estrenarán hasta 2025. Así mismo, declaró que la segunda temporada de The Last of Us empezará a grabarse durante los primeros meses de 2024 y se prevé que esté lista para regresar a la pantalla de la mano de las otras dos producciones.