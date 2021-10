$!Instagram afecta emocionalmente a las jóvenes; Facebook lo sabe, pero no da soluciones

En su “serie”, The Facebook Files, Wall Street analizó el comportamiento de Facebook ante la problemática que está atacando a millones de jóvenes en Estados Unidos y el Reino Unido, sin embargo, al ser Instagram una de las plataformas más usadas en cuanto a redes sociales, la situación también le compete a las naciones que se desvelan dentro de ellas, como lo es México.

En Facebook, analizaron esta situación que afectaba, principalmente, a las mujeres más jóvenes. Resultó que el 32 por ciento de las adolescentes se sentían mal con sus cuerpos, e Instagram las hacía sentirse peor. Esta información compete a marzo del año pasado, 2020, en uno de los numerosos estudios que se realizaron en Facebook, y se revelaron gracias a un tablero de mensajes interno de la compañía, que había revisado The Wall Street Journal.

Luego le sigue Instagram, que alcanza alrededor de 32 millones de mexicanos con campañas publicitarias, y, recordemos: Facebook alienta a sus usuarios a usar Instagram y vincular sus cuentas. Instagram lo usan, en su mayoría, mujeres mayores a los 13 años, un 53.1 por ciento, mientras, los hombres con un 46.9 por ciento. Y descubrieron que las mujeres mayores de 25 años no se interesan en las redes sociales como lo hacen las menores.

La investigación Digital 2021, Global Overview Report publicada por We are Social y Hootsuit reveló que, de los 129.6 millones de habitantes, el 80.9 por cierto vive en zonas urbanas. Sin embargo, el número de dispositivos móviles conectados en el país es de 115.4 millones, o sea el 89.1 por ciento de la población. De ellos, 100 millones (77%2 por ciento) son usuarios activos en redes sociales.

¿DE QUIÉN ES LA CULPA?

Mientras Facebook decide “ocultar sus estadísticas y pretender que nada ha pasado”, según Wall Street, también apuntan que Instagram no es problemático por ser “popular”, sino, que las limitaciones son casi nulas, pues es muy fácil seguir a celebridades como si fueran “compañeros de clase” y éstos suelen presentar una imagen manipulada de lo que es su cuerpo, su vida y dan una impresión “altamente controlada de una vida perfecta”.

Mark Zuckerberg ha reiterado que esta información no es oculta, y que los datos no desvelan una problemática en cuanto a las redes sociales que él representa. Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram, apunta que los informes “no son ropa sucia”, y que no siente que están ocultando algo. De hecho, afirma que las redes tienen un alto beneficio en cuanto a la comunicación entre seres humanos.

Es cierto, en realidad, las mismas estadísticas lo comprueban, sin embargo, también parece ser cierto que las mujeres le dedican suficiente tiempo a Instagram como para hacerse una vida idealizada, un concepto “perfecto” de lo que es ser feliz.

Movimientos sobre el body positivity, por más populares que sean, siguen quedando un poco en el olvido cuando se trata, por ejemplo, de los eventos de gran magnitud como lo son los Grammys, la Met Gala, la pasarela de Victoria Secret, entre otras alfombras en dónde se alude a los “cuerpos perfectos”, que siempre son transmitidos y compartidos por Instagram y Facebook.

Es difícil decir que la culpa es de alguien en específico, o que estos resultados se obtuvieron con dolo y ganas de hacerle daño a alguien, sin embargo, encontrar una situación en un lugar donde se mueven las masas no es un trabajo sencillo, y Facebook tampoco parece querer ayudar a hacerlo; ¿tendrían Facebook e Instagram el mismo valor sin este contenido?