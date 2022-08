‘Intrapersonal’, Scarlett Valenzuela inaugurará su primera exposición

“Aunque no me considero una fotógrafa profesional, siempre me gusta tomar fotos de todo, cuando estoy en reuniones con amigos, saco mi celular y comienzo a fotografiar sus rostros. De hecho, mi pintura favorita de ‘Intrapersonal’ la tome en una reunión que tenía con mis amigos, me gustó mucho por la profundidad y los focos de luz que tenía y también porque me hubiera gustado quedarme allí para siempre”, relata Scarlett a VANGUARDIA, sobre su inspiración.

“Creo que la razón por la qué pinto es porque muchas veces me siento muy sola y a través del arte, de las pinturas, puedo expresar mis sentimientos. Siempre pinto rostros de las personas que quiero, eso me hace sentir que las tengo cerca todo el tiempo”, agregó.

