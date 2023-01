Juan Osorio se va a grabar a Mazatlán sin miedo

El productor Juan Osorio afirmó que grabar su nueva telenovela “El amor invencible” en el puerto de Mazatlán , en Sinaloa fue muy gratificante y no hubo nada qué temer en torno al tema de seguridad, debido a que en días recientes se ha desatado la violencia en aquel estado por la captura de Ovidio Guzmán , en Culiacán.

“Yo grabé en Mazatlán muy tranquilo, la gente muy dispuesta a apoyar, grabé en casas, en las calles, en las playas, lo vi muy tranquilo, no tuve ningún problema, trabajamos en el día y en las noches. No tengo más que un agradecimiento porque se grabó muy bien y traemos cosas muy bonitas” , señaló el realizador en entrevista, quien terminó de grabar en aquel destino turístico hace dos semanas, para la primera etapa del melodrama que saldrá al aire el 20 de febrero. Los protagonistas serán Angelique Boyer , Danilo Carrera y Daniel Elbittar quienes ya se encuentran grabando en locaciones en la Ciudad de México y muy pronto están a punto de hacer los promocionales para la televisión. “El ambiente siempre estuvo muy tranquilo, grabé de noche, por la mañana, nunca tuvimos un solo problema y sobre todo la gente, grabé la parte de los camaroneros” , afirmó.

JUAN OSORIO TOMA MEDIDAS

Durante las grabaciones de las escenas, al norte del país, siempre estaban con elementos de seguridad que llevaba la producción, además de que se contaron con los respectivos permisos que se necesita para hacer la novela en la ciudad sinaloense. Al preguntarle si tuvo miedo respondió: “Yo no tengo, yo realmente voy a hacer mi chamba con mi equipo de trabajo, los técnicos, yo voy a lo mío, no vamos ni de vacaciones, ni de paseo, vamos a trabajar y creo que para lo que nosotros nos dedicamos y hacemos contenidos para la televisión abierta para ofrecerle al público, estamos al margen de todo eso. Se debe tener permisos y avisar todo, pero afortunadamente no tengo nada de qué quejarme y terminamos muy bien nuestros planes de trabajo”, comentó.