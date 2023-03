Juan Rivera aguanta 42 días; abandona ‘La casa de los famosos 3’

“Me dolía pensar el que mi mujer volviera a estar derramando lágrimas por mí en mi hogar y que yo estuviera acá (en ‘La casa de los famosos’); se dice que al lado o detrás de un hombre hay una mujer, para empezar yo no me siento un gran hombre, pero en este caso no está detrás sino a mi lado y por muchos años ella fue de frente” .

Durante este bloque recordó sus mejores momentos dentro de esta casa en donde expresó las siguientes palabras: “Estoy nervioso de estar aquí, he estado en la cárcel una vez, pero esto es distinto”, “y que Dios diga hasta cuándo estaremos aquí y nos llevemos recuerdos chidos”, “porque aquí estamos juntos, si se hunde el barco, se hunden todos”, “a mí no me tienen que respetar, pero les pido que no me falten al respeto”, “llevo cuatro días que no hablo con mis hijos y se me hace una eternidad”, “si me dicen mandilón, sí lo soy pero tengo a una vieja feliz”, me vale mad...”, “mi cumpleaños ha sido una fecha muy difícil para mí desde que partió mi hermana”.