Katy Perry versiona el clásico de The Beatles”All You Need Is Love”

Katy Perry grabó una versión del clásico de The Beatles “All You Need Is Love” que acaba de ser compartido por el equipo de la artista estadounidense en plataformas digitales como parte de una campaña publicitaria con fines solidarios.

Según relató ella misma en una entrevista con la revista People, se da la circunstancia de que con tan solo 16 años la cantante y compositora trabajó en su localidad natal, la ciudad californiana de Santa Bárbara, en uno de los comercios de la marca de ámbito textil a cuyo spot navideño ha puesto música ahora.