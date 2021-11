Kenia Os, influencer mexicana, disfruta de su faceta más inesperada, la música

De “influencer” a empresaria y de empresaria a cantante, la mexicana Kenia Os no ha dejado de explorar nuevas facetas como figura pública y tras formalizar su vertiente en la música confiesa haber puesto el ojo en la actuación. “Siempre puedes hacer de todo un poco teniendo a las personas correctas en tu equipo, administrándote y siguiendo tu agenda”, cuenta Os, de 22 años, este viernes en entrevista con Efe. Kenia se sincera cuando dice que su sueño no era ser cantante, conoció la fama muy joven a través de sus blogs de video y con el tiempo ha ido expandiendo sus horizontes. “Toda mi familia por parte de mi mamá canta hermoso y yo sabía que tenía voz pero tenía miedo. No creía que podía ser (cantante) y no me veía en un escenario”, relata.

Esos miedos se disiparon la primera vez que pisó un estudio de grabación en donde cantó “Por siempre”, un tema que hasta la fecha la acompaña y del que siente orgullosa por haberlo convertido en un himno para bodas. “La primera vez lloré y lloré, no creía que podía hacerlo y ahora estoy como ‘pez en el agua’, que bueno que me atreví. La música es una de mis actividades favoritas”, cuenta Os , quien se confiesa gran admiradora de cantantes como Miley Cyrus, Selena Gómez, Ariana Grande, entre otras. Desde ese debut musical en el 2018 a la actualidad, Kenia ha mostrado gran diversidad musical que va del urbano al pop y de ahí al pop más puro y a las baladas. “Me gustan todos los géneros, me siento muy estable. Donde más cómoda me siento es en el pop urbano, pero no tengo miedo a experimentar, también hice del reguetón ‘sucio’ y me gustó, creo que al experimentar crezco como artista”, asegura.

