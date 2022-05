Kevin Spacey dice que se presentará voluntariamente ante la justicia británica

El actor Kevin Spacey ha dicho que “aparecerá voluntariamente” en los tribunales del Reino Unido por cuatro cargos de agresión sexual, que incluyen un cargo de “obligar a que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento”.

Este martes 31 de mayo, el actor proporcionó una declaración a “Good Morning America” en la que destaca que está “seguro” de que puede probar su inocencia. Si Spacey no aparece voluntariamente en el Reino Unido, las autoridades británicas planean buscar la extradición formal del actor de los Estados Unidos. Y es que el histrión solo puede ser acusado formalmente solo después de su arresto en Inglaterra o Gales.

Un portavoz del protagonista de “House of cards” proporcionó la siguiente declaración al programa transmitido por la cadena ABC: “Aprecio mucho la declaración del Servicio de Fiscalía de la Corona en la que recordaron cuidadosamente, a los medios y al público, que tengo derecho a un juicio justo e inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si bien estoy decepcionado con su decisión de seguir adelante, me presentaré voluntariamente en el Reino Unido tan pronto como sea posible y me defenderé de estos cargos. Confío que se probará mi inocencia”.