‘La civil’ y la realidad que supera a la ficción

A inicios de esta semana se dio a conocer que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas del Gobierno Federal había superado la cifra de 100 mil personas desaparecidas.

De acuerdo con datos del registro dependiente de la Secretaría de Gobernación, una de cada tres personas desaparecidas se ha registrado en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, al contabilizarse 31 mil 533 desaparecidos en lo que va del actual sexenio. Justificado fue, por lo mismo, que el 10 de mayo pasado miles de madres mexicanas tomaran las calles de la capital de la República, así como varias ciudades del país, para reclamar a los gobiernos federal y estatal sobre el paradero de sus hijos. Una petición que en décadas anteriores inició la recientemente fallecida activista de origen saltillense Rosario Ibarra de Piedra, en el período de la llamada “Guerra Sucia”, y en años más recientes otra madre cuya activismo la llevó a la muerte.

Originaria de San Fernando, Tamaulipas, Miriam Rodríguez, luego de que su hija fuera raptada y asesinada, logró por sus propios medios hallar los restos de su hija en una fosa común y que encarcelaran a los victimarios a pesar de que con ello propició que fuera asesinada por hombres armados que accedieron a su casa el 10 de mayo del 2017. Esta espeluznante historia traspasó fronteras y llegó hasta la cineasta rumana Teodora Mihai, quien en plena pandemia viajó hasta nuestro país y, en colaboración con el novelista tamaulipeco Habacuc Antonio de Rosario, escribió el guion inspirado en este caso que el año pasado ganó el premio de la valentía en la edición 74 del Festival de Cine de Cannes. Justo hoy llega a las salas de cine de México bajo el título de “La civil”.

Lo más triste de este relato que ahora más que nunca es necesario, no solo que se dé a conocer y que se vea esta película, sino para una mayor movilización y reclamo para que el Gobierno en turno no solo resuelva los casos de desapariciones pendientes sino que paren de ocurrir. el presidente López Obrador aprovechó que la primera actriz Arcelia Ramírez estaba en plena promoción de “La civil” en días pasados para invitarla a Palacio Nacional en compañía ya no digamos de algunas de las madres que protagonizaron las marchas antes mencionadas ,sino de actores, directores y productores porque “tienen la idea de proyectar cine en los pueblos más apartados de México. Convenimos en trabajar juntos”, según lo compartió el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

Si fuera congruente el gobierno en cuestión con su perorata de siempre de atacar, antes que otra cosa, las causas de los problemas, previo a llevar cine a esos pueblos que mencionaba en dicho tuit debía de preocuparse en sus potenciales espectadores. Si hablamos de películas mexicanas recientemente ovacionadas y premiadas en Cannes como “La civil”, la cineasta Tatiana Huezo retrató no menos impecablemente en “Noche de Fuego” una situación que en la realidad no dista mucho de la que viven las adolescentes de la sierra de Guerrero, cuyas madres prefieren impedir que vayan al baile a ser raptadas, violentadas y desaparecidas en una atroz cotidianeidad que parece no tener fin. Fade out.

