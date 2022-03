‘La comunidad LGBTQ+ es el rostro de Disney’; celebridades arremeten contra la compañía en los Óscars 2022

“Obviamente lo que está pasando no está bien, mientras seguimos levantando nuestras voces y haciendo que nuestras historias sean escuchadas , siendo positivos y amando la energía auténtica que nos consume; somos la parte auténtica de todo esto ”, agregó.

Luego de que Disney se encontrara en el ojo del huracán por su silencio ante la ley “Don’t Say Gay” o “No Digas Gay” , espectadores y celebridades asociadas a la empresa han levantado la voz contra la compañía.

Asimismo, Jessica Chastain, ganadora al Óscar a la Mejor Actriz, por su trabajo en The Eyes Of Tammy Faye, reprobó las actitudes de Disney, dueña de Searchlight, productora de la película que le valió el galardón.

“Creo que es importante tomar una posición contra esta legislación intolerante; no importa quién eres, no importa cuál sea tu empresa. Creo que cualquier cosa que sea discriminatoria, que haga que un grupo se sienta separado del todo, no es amoroso y debe tener una postura muy rápida”, refirió.

De igual manera, al recibir su estatuilla, agregó que “estamos frente a una legislación discriminatoria e intolernte que está barriendo nuestro país, con el único propósito de divirnos más”.

Tammy Faye Bakker Messner, una mujer evangélica que luego se volvió una luchadora por los derechos LGBT+, fue de inspiración para Chastain.

Por otro lado, Bob Chapek, CEO de Disney, se ha mantenido fuera de tomar una estancia política, lo cual, para muchos, ha significado un retroceso para una compañia de gran alcance y tal magnitud.

