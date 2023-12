La depresión, la asertividad, la responsabilidad, el autocuidado, y lo que hacemos para y por los demás

Día de los santos inocentes. A veces cuando hacemos cambios o tomamos decisiones, otros nos desconocen y les sorprende que no reaccionemos como siempre. Eso puede causar una racha de crítica, enojo porque tal vez los demás no saben las razones y han sido los primeros en experimentar un “no” inesperado, o la expresión directa de lo que realmente pensamos. Diría el mundo que, en mi caso, siempre digo lo que realmente pienso. Siento decirles que no. Me callo muchísimos pensamientos y opiniones y reacciones.

He estado muy disponible a compartir y compartirme con otros. Somos muchos los que somos así. Creo que toca preguntarnos para qué lo hacemos. Por reconocimiento, o porque creemos que tenemos mucho para dar, o consideramos que ser necesarios es importante en la vida, o porque tenemos un mandato interior que nos dice que debemos hacer por los demás y jamás dejar a alguien que nos pide algo con un “no” de nuestra parte. Hay quienes nos sentimos incómodos teniendo algo y que otros no lo tengan. Un misterio de autoconocimiento, misterio que necesitaremos desentrañar para vivir de una manera más equilibrada y satisfactoria.

Hoy daré un “no” a una persona que me pide un escrito. Escribir no me cuesta nada en realidad, pero esta persona pide mi escrito para formar parte de un proyecto suyo, por el cual ha recibido un apoyo económico. De pronto, algo dentro de mí protestó. He facilitado muchas cosas a muchas personas. He recibido mucha ayuda yo también, por supuesto. Pero hoy diré que no. Cuidarnos a nosotros mismos es parte del tratamiento en casos de depresión mayor, como el mío. Y nos toma mucho esfuerzo cuidarnos de manera adecuada.

Cada uno de nosotros descuidamos áreas de la vida. Uno de los pasos en los procesos psicoterapéuticos, es reconocer estas áreas y hacer el trabajo necesario para vivirlos de otra manera. Hoy leí una publicación que aporta una lista de indicaciones para quienes tienen depresión mayor. Me llamó la atención que un punto dice justo, “Ejercer la asertividad. Decir lo que piensas de manera responsable.” Y así será.