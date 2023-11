La edad no es ni justificación, ni razón, ni excusa por ser mal educado e imprudente. Hasta yo me caigo mal

Fui testigo de un suceso que me molestó. Un grupo de 4 señores de cierta edad (la tercera para ser específica) hablaba a gritos durante la presentación de músicos muy buenos. Cierto es que no estaban sentados en primera fila, pero sus voces resonaban por sobre la música que de por sí estaba fuerte. Me quedé pensando que me parecía de mala educación, no que estuvieran hablando, sino los gritos, y cuando me enteré de que ellos también eran músicos y tocarían más adelante, pensé que seguramente ellos querrían que el público los escuchara y que deberían mostrar el mismo respeto a sus compañeros músicos.

Durante ese evento, otros músicos, de cierta edad, se comportaron de una manera exigente e imprudente (o falta de consciencia) al pararse en las pasadas del personal técnico, y al esperar que todo se les resolviera.

No es una crítica personal, sino colectivo. Y empiezo por mí. Yo soy una persona bastante imprudente y hocicona. Me he cachado diciendo que es derecho de permanencia voluntaria. No es cierto. La edad no me autoriza mi imprudencia, ni la de nadie. Y las personas de la tercera edad, con frecuencia, somos culpables de estas actitudes. Hablar a gritos. Estorbar el paso (caminando y en auto). No tomar en cuenta lo que está sucediendo alrededor. Y enojarnos cuando alguien nos corrige.

Tenemos ciertos derechos. Filas especiales. Precios descontados. Nos ceden asientos. Es lindo que nos ayuden a cargar bultos pesados y que en casa con cosas que no podemos hacer solos (tal vez ni de jóvenes). Pero de eso a ser mal educados por derecho de la edad, o que nuestros familiares nos usen para tomar ventaja... “Déjame pasar. Vengo con mi mamá. Está malita.”

El hecho de que tengo 50 años tocando no significa que no les debo respeto y atención a músicos más jóvenes. Alguna vez fui joven y tal vez estoy donde estoy porque alguien con más experiencia me tomó en cuenta. He escuchado muchas justificaciones, y puedo dar muchas justificaciones, pero no hay ninguna excusa por ser imprudentes y mal educados por razón de ser viejos. ¡Me caemos muy mal!