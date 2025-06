‘Las oportunidades no llegan’... Actor y modelo de Televisa ahora es cajero en un OXXO

Durante sus primeros meses, logró participar en diversas campañas publicitarias e incluso tuvo participación en algunos proyectos televisivos. Sin embargo, el éxito sostenido no llegó como esperaba. A pesar de tocar muchas puertas, los papeles protagónicos no aparecieron, y su situación económica comenzó a deteriorarse.

SIGUE EN PIE EN LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

A pesar de las adversidades, Daniel Ruenes no ha renunciado a su sueño. Actualmente sigue inscrito en Televisa y ha participado en castings recientes. Incluso mencionó que ya fue seleccionado para dos nuevos proyectos, aunque por ahora no puede revelar más detalles debido a cláusulas de confidencialidad.

Su actitud resiliente ha sido aplaudida por muchos, sobre todo por su disposición a aceptar trabajos fuera del medio artístico sin sentir vergüenza. Para él, lo importante es mantenerse activo y no rendirse ante los tropiezos del camino.

“No me da pena. Estoy haciendo lo que tengo que hacer para salir adelante mientras lucho por lo que amo”, afirmó el actor.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA HISTORIA DE DANIEL RUENES

• Del modelaje a la actuación: Ruenes comenzó su carrera como modelo en Colombia y fue ganando terreno en la actuación antes de mudarse a México.

• Televisa no lo ha soltado: A pesar de no tener trabajo constante, sigue siendo parte de la base de talentos en la televisora.

• Oxxo como segunda oportunidad: No es el primer famoso que opta por trabajos alternos. En redes sociales han surgido historias similares de ex artistas que trabajan como repartidores, choferes o en tiendas de autoservicio.

• Inspiración para otros: Su historia se ha viralizado como un ejemplo de humildad, perseverancia y lucha por los sueños.

LA REALIDAD DETRÁS DEL ÉXITO

La historia de Daniel pone sobre la mesa una realidad incómoda: no todos los talentos emergentes logran consolidarse en el medio artístico, a pesar del esfuerzo, la preparación y el carisma. Las oportunidades, como él mismo lo dijo, no siempre llegan a tiempo, y sobrevivir implica ser flexible, paciente y resistente a los prejuicios.

En un mundo donde las apariencias lo son todo, Ruenes muestra una versión más humana del éxito: una que reconoce los altibajos y la necesidad de adaptarse sin abandonar la pasión.

Daniel Ruenes es más que un actor y modelo. Es un símbolo de perseverancia en una industria que no siempre recompensa el talento de inmediato. Hoy atiende a clientes en un OXXO, pero no ha dejado de soñar con volver a las cámaras. Su historia nos recuerda que la lucha por los sueños no tiene un camino único, y que la dignidad no se pierde cuando se trabaja con honestidad, sin importar el lugar.

¿Quién dice que el éxito solo se mide por el reflector? A veces, también se construye desde la caja registradora.