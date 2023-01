“Amanecí anochecida”, frase escuchada por allí. No me acuerdo el contexto, pero eso hace que la frase me intrigue más. ¡Todo lo que se puede hacer con el idioma! Me han dicho que uso el lenguaje de maneras poco convencionales. Hemos comentado que tal vez tiene que ver con que dos idiomas (sí, solamente dos) conviven en mi mente, en mi lengua y en mi pluma casi sin distinción.

La frase en cuestión me remite a un poema, no a un poema en particular, sino al lenguaje poético, lenguaje que tiene permisos amplios en el uso de palabras para la creación de imágenes. “Amanecí anochecida” forma una imagen, en mi mente cuando menos. No, miento, forma muchas imágenes, desde la posibilidad de una cruda a las profundidades de la tristeza y depresión. No sé cuál sería la intención de quien la escribió, y a eso en realidad quería llegar.

Hace muchos años, estando en Zacatecas, entré a uno de tantos recintos que se han convertido en espacios para exposiciones de arte. Había un cuadro allí, en lo que alguna vez fue una iglesia, un cuadro grande que tenía una banca justo delante. Me senté en la banca. Miraba atentamente el cuadro, solo sintiéndolo, cuando un señor (bienintencionado) se acercó para darme una explicación que incluía datos sobre el artista y su propósito al pintar el cuadro. Interrumpió mi experiencia. El arte – inclúyase el arte visual, la música, y la poesía – también dice y expresa la experiencia inmediata del espectador. Es terapéutico.

Por supuesto que cada palabra que escribo tiene un sentido para mí. Particularmente mis poemas están escritos desde la expresión de lo que hay en mi interno, y hablarán al interno de cada lector. La explicación teórica de una pieza de arte de cualquier tipo tiene su función, especialmente para los estudiosos del arte desde su forma y sus técnicas. Para mí, el arte habla a la emoción y al corazón. No hay explicaciones externas que sirvan a mi proceso emocional al escuchar la frase, “amanecí anochecida”. Me remite a mi experiencia, y les pido que, a menos de que yo pregunté, no me la expliquen.