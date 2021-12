‘Little Things’, “You Deserve It All’ y ‘Christmas Calling (Jolly Jones)’ son los temas que debes escucharr

“Little Things” es la primera canción navideña de Abba, con su estilo particular crearon este tema ha sido descrito como una “suave reflexión de la alegría que entrega compartir en familia durante la Navidad”. Las ganancias que se obtengan por la reproducción de este sencillo, que es parte del álbum “Voyage”, se donarán a fondos de la Unicef. Al respecto, la agrupación declaró, “creemos que es imposible erradicar la pobreza sin el empoderamiento de la mujer. Es por eso que apoyamos a Unicef a proteger a niñas de la violencia sexual y empoderarlas a través del Fondo de Protección a la Infancia Mundial”.

“You Deserve It All” se trata de una canción pegadiza, llena de ritmo y que te transporta rápidamente a un ambiente navideño. Éste probablemente se convierta en uno de los más reproducidos durante esta temporada navideña. Esta no es la primera ocasión que John Legend une su talento al de Meghan Trainor, lo hicieron en 2016 con el tema “Like I’m Gonna Lose You”.

John Legend es coautor de “You Deserve It All” junto a la cantante y compositora Meghan Trainor. Su sencillo ha tenido una gran acogida tanto en redes sociales como en las plataformas en donde está disponible.

‘You Deserve It All’

Norah Jones

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

Calificación: 9/10

“Christmas Calling (Jolly Jones)” se desprende del primer álbum navideño de Norah Jones

“I Dream of Christmas”, cuyos temas interpretó ayer en un concierto único en el Empire State Building. El tema, con la voz de Jones y el piano como protagonistas, es una especie de bálsamo musical que reivindica el espíritu navideño a ritmo de jazz.

“Siempre me ha gustado la música navideña, pero nunca había tenido la inclinación de hacer un álbum navideño hasta ahora”, dijo Jones en un comunicado. “El año pasado me encontré escuchando el ‘Funky Christmas’ de James Brown y el ‘Christmas Album’ de Elvis los domingos durante el encierro para sentirme reconfortada. En enero de 2021, empecé a pensar en hacer un álbum de Navidad propio. Me dio algo divertido en lo que trabajar y esperar”.