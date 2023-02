¡Llega Pokémon a los 28 años en la cultura pop! Diversión desde los videojuegos

Personajes de los videojuegos que han traspasado la consola, la televisión, cine, celulares con Pokemón Go y hasta redes sociales forman parte de la cultura pop mundial. Por eso es común ubicar los nombres de Charizard, Pikachu, Mewtwo, Lucario, Gengar, Psyduck, Greninga, Mimikyu y muchos pokemon más...

Si algo nos queda claro es que los videojuegos, la historia y el contenido proveniente de Pokémon no es sólo para niños o jóvenes. Adultos crecieron completamente con ellos y ahora hasta traspasan ese gusto a sus hijos o sobrinos.

No se sabe con exactitud que nueva nación o lugar del mundo real dará los elementos para el próximo videojuego principal, sin embargo los f anáticos suelen rumorear a gusto en redes sociales en donde resuena una región de nuevo 100% inspirada en Japón y otra más en Latinoamérica.

En enero en Japón, como es costumbre, inició primero la nueva temporada con la que se despiden de los viajes al protagonista y a Pikachu. Con 13 episodios darán cierre a la historia que por 25 años entretuvo a los fanáticos de su historia.

Esta conclusión está llena de melancolía y referencia a todos los años de aventura.

Pero la animación no termina ahí pues en abril llegará la historia de Liko y Rod los dos nuevos personajes protagonistas del anime. Probablemente esa historia llegue a México hasta el otoño por el tiempo que tarda el doblaje y exportación de contenido.

De hecho, la segunda parte de Pokémon Viajes Definitivos se estrenó este fin de semana de manera similar en EU y México.

Parecerá que termina o que es la misma fórmula siempre, pero Pokémon acompañará por mas tiempo a sus fanáticos, desde los coleccionistas que exigen mejor calidad y figuras a Jazwares, quienes importan sus figuras desde Japón con marcas como Tomy o Bandai, hasta aquellos que han hecho importantes los juguetes vintage de Hasbro o Tomy.

Pokémon es algo que viven en la cultura pop mundial, les guste o no, jueguen o no los videojuegos o conozcan o no más allá de Pikachu.