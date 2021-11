¡Los conciertos están de regreso! 10 artistas que estarán de gira en 2022

THE WEEKND

La gira de After Hours programada para 2020 por The Weeknd, fue reprogramada no una sino dos veces, antes de que The Weeknd cancelara la gira por completo y anunciara su nuevo plan este mes. Ahora comenzará su gira en el verano de 2022 y se llamará The After Hours Tour (After Hours til Dawn Stadium Tour). Si bien los detalles aún están próximos, se puede esperar que las canciones de su nueva era (como “Take My Breath”) se incorporen al show.